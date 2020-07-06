Москва, , 12:18 — REGNUM Европейский центральный банк целенаправленно разорял европейского потребителя, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 6 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова руководителя ЕЦБ Кристин Лагард, которая посетовала на скорое изменение мировой экономики из-за пандемии коронавируса.

«Неолиберальная глобальная модель привела к очень странному экономическому разделению. Старые развитые страны потребляли, а азиатские страны производили. Но для того, чтобы что-то потреблять, нужно что-то производить. Западные страны парадоксальным образом выступали в роли глобального потребителя, который имеет чуть меньше денег, так как в этих странах параллельно проводилась политика снижения заработной платы, — сказал Кагарлицкий. — Иными словами, этого потребителя постоянно и систематически разоряли. Чем, собственно, занимался и Европейский центральный банк. В разорении западного потребителя он сыграл немалую роль».

Поэтому, как пояснил Кагарлицкий, в настоящее время объективно назрела потребность в реиндустриализации старых европейских промышленных стран, включая и Россию.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кагарлицкий заявил, что пандемия ускорила и усилила те процессы, которые уже происходили в мировой экономике и были связаны с исчерпанием спроса.

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