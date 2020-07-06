Москва, 6 июля 2020, 12:18 — REGNUM Европейский центральный банк целенаправленно разорял европейского потребителя, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 6 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова руководителя ЕЦБ Кристин Лагард, которая посетовала на скорое изменение мировой экономики из-за пандемии коронавируса.
Поэтому, как пояснил Кагарлицкий, в настоящее время объективно назрела потребность в реиндустриализации старых европейских промышленных стран, включая и Россию.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кагарлицкий заявил, что пандемия ускорила и усилила те процессы, которые уже происходили в мировой экономике и были связаны с исчерпанием спроса.
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