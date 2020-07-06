Алнашский район, , 12:17 — REGNUM В Удмуртии на территории населенных пунктов Алнашского района после выпавшего недавно крупного града введен режим ЧС (чрезвычайной ситуации). Об этом заявил на аппаратном совещании у главы республики руководитель регионального управления МЧС Пётр Фомин.

В частности, режим ЧС объявлен в муниципальных образованиях «Староутчанское», «Байтеряковское» и «Асановское».

Глава спасательного ведомства констатировал, что в районе погибли сельскохозяйственные культуры на площади 1981 га, ущерб оценивается в сумму около 12 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Алнашского района Алексей Семенов уточнял, что наиболее значительно пострадали посевы предприятий СХК «Колхоз Молодая Гвардия», СПК «Рассвет» и ИП Степанов. В целом ущерб он оценил в 55 млн рублей.

Читайте также: В районах Удмуртии подсчитывают убытки от сильнейшего града