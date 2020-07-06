Оренбург, , 12:15 — REGNUM В Оренбургской области уровень безработицы на начало июля 2020 года составил 4,84%, а на начало года — 1,2%. Такие данные опубликованы на портале службы занятости населения региона.

Количество безработных, состоящих на учете выросло с 12 512 до 44 828 человек. Банк вакансий расширился с 8 349 до 9 128 предложений. В январе 2020 года на одну вакансию приходилось 1,5 безработных, сейчас — почти пять.

Самый большой спрос на специалистов испытывает здравоохранение, образование, предоставление социальных услуг, тяжелая промышленность. В регионе требуются 662 врача различной специализации, 556 водителей, 530 учителей.

На конец июня на 14 предприятиях предполагается высвобождение 1 150 работников. На 12 предприятиях 1 418 человек находятся в режиме вынужденной неполной занятости. Всего под риском увольнения — 2 333 человека.

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