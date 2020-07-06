Сеул, , 12:16 — REGNUM В первой половине 2020 года в Южной Корее выявили рекордно маленькое число подделанных купюр за последние 20 лет. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, в первом полугодии в стране обнаружено 129 поддельных купюр, что на 19,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили представители банка, на сокращение поддельных купюр повлияли модернизация систем видеонаблюдения, а также сокращение частотности использования купюр в связи с пандемией коронавируса.

Известно, что в первой половине 2020 года в стране было конфисковано 60 купюр номиналом 10 000 вон, 48 купюр номиналом 5 000 вон, 11 купюр номиналом 50 000 вон и десять купюр номиналом 1000 вон.