Вашингтон, , 12:09 — REGNUM Строительство газопровода Atlantic Coast Pipeline (ACP), которое оценивалось в $8 млрд, прекращено, об этом заявили американские компании Duke Energy Corp. и Dominion Energy (SPB: D) Inc, ссылаясь на правовую неопределенность, сообщает 5 июля Forbes.

«Мы сожалеем, что не сможем завершить трубопровод Atlantic Coast Pipeline», — заявили генеральный директор Dominion Energy Томас Фаррелл и главный исполнительный директор Duke Energy Линн Гудн.

В качестве причины отказа от проекта в компаниях назвали всё большую юридическую неопределённостью, с которой сталкивается проект.

«Пока эта проблема не будет решена, возможности удовлетворения энергетических потребностей страны будут существенно ограничены», — добавили они.

Напомним, совместный план компаний предполагал создание газопровода протяженностью около 965 километров. Он должен был пройти через ряд штатов, в том числе Западную Вирджинию, Вирджинию и Северную Каролину. Этот, а также другие трубопроводы часто сталкиваются с противодействием со стороны защитников окружающей среды, а также землевладельцев и коренного населения США.

Помимо Atlantic Coast Pipeline (ACP), подобная судьба постигла трубопровод Keystone XL, который, как предполагалось, должен был связать нефтяные месторождения в канадской провинции Альберта с нефтеперерабатывающими заводами в США на побережье Мексиканского залива. Несмотря на то, что его строительство было начато еще 11 лет назад, оно до сих пор не закончено.