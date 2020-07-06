Москва, 6 июля 2020, 12:09 — REGNUM Пандемия ускорила и усилила те процессы, которые уже происходили в мировой экономике и были связаны с исчерпанием спроса, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 6 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова руководителя Центробанка ЕС Кристин Лагард, которая призналась, что нынешний «санитарный кризис» приведет к глубоким изменением всей экономической системы.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Хазин заявил, что мировая экономика рискует столкнуться с повсеместным исчезновением среднего класса.
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