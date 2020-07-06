Москва, , 12:09 — REGNUM Пандемия ускорила и усилила те процессы, которые уже происходили в мировой экономике и были связаны с исчерпанием спроса, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 6 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова руководителя Центробанка ЕС Кристин Лагард, которая призналась, что нынешний «санитарный кризис» приведет к глубоким изменением всей экономической системы.

«Пандемия лишь ускорила и усилила те процессы, которые уже происходили в мировой экономике и были связаны с исчерпанием спроса, — сказал Кагарлицкий. — В рамках неолиберальной экономической системы и общего кризиса глобального хозяйства. Пандемия выступила в роли камня, который обрушивает уже готовую лавину. В ЕЦБ очень боятся сформулировать некоторые вещи, но похоже, что европейская экономика сталкивается с потребностью возвращения промышленности в старые развитые страны, потому что в противном случае не будет стимулов для экономического роста».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Хазин заявил, что мировая экономика рискует столкнуться с повсеместным исчезновением среднего класса.

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