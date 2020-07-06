Вашингтон, , 12:11 — REGNUM Американский автопроизводитель Nikola объявил о старте приёма заказов на экологичный пикап Badger. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Кроме того, в компании сообщили, что официальная премьера авто состоится 4 декабря 2020 года.

Внешний вид Badger весьма агрессивен. Автопроизводители снабдили пикап большим передним бампером, в который вмонтирована светодиодная панель. Также автомобиль оснащён оригинальной решёткой радиатора и дневными ходовыми огнями, которые напоминают те, что были у модели GMC Sierra.

Новинка займёт уникальное место на автомобильном рынке, так как в линейке агрегатов машины будет как электромотор, так и двигатель на водородных элементах.

Максимальная мощность обеих модификаций составит 908 «лошадей» (1328 Нм). Версия пикапа с электромотором на одном заряде может проехать 483 км, а запас хода водородной модификации — 966 км.

Приобрести самую дешёвую комплектацию электрической версии Badger можно за 60 тыс. долларов (около 4,3 млн руб.). Водородная вариация в базовой комплектации стоит 80 тыс. долларов (около 5,7 млн руб.).

Ранее компания Ford представила модернизированный пикап F-150 с бензиновым турбированным мотором EcoBoost объёмом 3,5 литра, который работает с 48-сильным электромотором и 10-скоростной автоматической трансмиссией.

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