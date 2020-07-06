Москва, , 12:03 — REGNUM Отдых в России слишком дорогой, непредсказуемый, непрестижный и небезопасный. Именно на это, как показали опросы, проведённые аналитическим центром сервиса поездок и путешествий Туту.ру, чаще всего ссылались туристы, аргументируя своё нежелание путешествовать по России. О результатах опроса 6 июля корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-служба сервиса.

В частности, по словам туристов, отдых в России — это очень дорогое удовольствие, в то время как поездка за границу оказывается куда более дешёвой. Кроме того, путешественники зачастую просто не знают, что интересного можно посмотреть в России. Вне крупных городов отсутствуют какие-либо информационные центры для туристов. Некоторые туристы признались, что отдых в России не кажется им престижным и, кроме того, выглядит как слишком непредсказуемый. Опросы показали, что с точки зрения респондентов в РФ отсутствуют какие-либо общие стандарты сервиса — можно попасть в хорошие условия проживания там, где ты ни на что не рассчитывал, и на плохие там, где ожидал встретить хорошие. Много жалоб, как признались туристы, вызывает некомпетентность персонала гостиниц, нежелание вставать на сторону клиента, помогать в поиске решения проблем и так далее.

Ещё одна причина — это проблемы безопасности: опросы показали, что в РФ есть регионы, куда опрошенным страшно ехать из-за сложившихся стереотипов о менталитете местного населения. Отталкивает людей и непредсказуемое расписание работы культурно-исторических объектов, которые могут быть закрыты без предварительного уведомления.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Ростуризм выделит средства на помощь небольшим отелям для того, чтобы они смогли выполнить требования Роспотребнадзора.

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