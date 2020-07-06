Канберра, , 12:02 — REGNUM Индонезийско-австралийское соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве (IA-CEPA), которое официально вступило в силу, открывает значительные новые возможности в торговле и инвестициях для потребителей и предприятий обеих стран, сообщает Antara.

«Расширение экономических связей между странами создаст новые торговые возможности для австралийского и индонезийского бизнеса, стимул для двусторонних инвестиций и повысит процветание двух государств», — заявил министр торговли Австралии Саймон Бирмингем.

В соответствии с соглашением Австралия немедленно отменит все индонезийские импортные тарифы в Австралию, в том числе на электромобили.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Индонезии в Бандар Сери Бегаване вновь оказало помощь в возвращении на родину 250 индонезийских граждан из Брунея.

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