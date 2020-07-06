Оренбург, , 12:01 — REGNUM В поселке Светлый Оренбургской области возобновило работу градообразующее предприятие — Светлинский ферроникелевый завод. Сейчас проводят пробные плавки по получению гранулированного ферроникеля и чугуна, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

В 2020 году новый инвестор вложил средства в восстановление завода. Уже начинают работу участок обогащения шлаков, цех выплавки, склад упаковки готовой продукции, вспомогательные цеха.

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Министр промышленности и энергетики Оренбургской области Андрей Бородин считает, чтопоявление новых инвесторов позволит полностью возобновить производство, обеспечить загрузку мощностей и стабилизировать ситуацию с занятостью населения Светлинского района.

В настоящее время в штате завода числится 165 сотрудников. К концу июля их количество планируют увеличить.

Напомним, градообразующее предприятие стало заложником кризисной ситуации. Весной 2019 года на завод обесточили, а весь штат работников был уволен. Фактами криминального банкротства ООО «Светлинский ферроникелевый завод» и незаконного отчуждения имущества заинтересовалась прокуратура.

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