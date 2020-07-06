Тбилиси, , 12:06 — REGNUM Иностранные бизнесмены, прибывающие в Грузию, в скором времени должны будут выбирать: платить за проживание в гостинце в условиях карантина или делать каждые три дня в течение 14 дней тест на коронавирус. Об этом в эфире телеканала «Имеди» заявила министр экономики Натия Турнава.

«Если бизнес-визитеры прибудут на длительное время, то им нужно будет выбирать: платный карантин или они сами приобретут тесты и каждый третий день в течение первых 14 дней будут проводить тестирование под контролем министерства здравоохранения», — сказала Турнава.

Она отметила, что оплата карантина не станет большой обузой для бизнесменов, зато поможет финансово предприятиям гостиничного бизнеса. Правила для иностранцев, прибывших в Грузию по делам, должны быть вскоре опубликованы.

Напомним, власти Грузии ранее объявили, что срок возобновления регулярных международных авиарейсов в стране перенесен с 1 июля на 1 августа. Для предотвращения распространения коронавируса границы страны закрыты для иностранцев.

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