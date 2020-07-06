Чита, , 11:48 — REGNUM На МАПП «Забайкальск» постепенно удаётся решить проблему с пропуском большегрузов в Китай. Как сообщает сегодня, 6 июля, официальный сайт региона со ссылкой на слова заместителя правительства края Михаила Чуркина, в очереди стоят 63 транспортных средства, но количество скопившихся фургонов уменьшается примерно на 26 единиц в сутки.

По его словам, сейчас границу пересекают меньше грузовых транспортных средств, чем есть возможность.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проблемы с пропуском российских грузовиков в Китай через МАПП «Забайкальск» возникли в начале апреля 2020 года из-за эпидемии коронавируса. Тогда на пункте пропуска скопилось более 200 машин.

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