Москва, , 11:28 — REGNUM За первые шесть месяцев 2020 года в России доля реализованных в кредит новых Hyundai достигла 55% от всех проданных автомобилей марки. Об этом сообщает пресс-служба южнокорейской автокомпании.

Всего за полгода в РФ было приобретено в кредит почти 27 тыс. моделей Hyundai. Причем более 22,5 тыс. из них было выдано по фирменной программе Hyundai Finance.

Также стоит отметить, что «Хендэ Мотор СНГ» принимает участие в госпрограммах автокредитования — «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». Кроме того, автопроизводитель участвует в новых программах, которые были запущены с 1 июня 2020 года — «Автомобиль работникам медицины» и «Автомобиль в Trade-in».

Всего в первом полугодии 2020 года в рамках действующих государственных программ, включая новые, компания Hyundai в России выдала более 11 тыс. кредитов.

Напомним, в июне текущего года автолюбители в России приобрели 13 373 новых авто бренда Hyundai — на 18% меньше, чем в июне год назад. Всего же за январь-июнь 2020 года в стране было реализовано 63 852 автомобиля данной марки, что на 27% меньше прошлогоднего результата.

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