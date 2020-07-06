Москва, , 11:15 — REGNUM Стоимость поставок российского газа по трубопроводу «Сила Сибири» снизилась на 10% во втором квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом. Об этом свидетельствуют данные Генеральной администрации КНР по таможне.

Стоимость поставок снизилась до $183 за 1 тыс. куб. метров газа. Согласно контракту на поставку, цена меняется каждый квартал. Кроме того, стоимость поставок привязана к цене мазута и газойля.

Напомним, в феврале 2020 года заместитель председателя правления «Газпрома» Елена Бурмистрова заявила, что российский газ окажется более привлекательным для Китая за счет короткого плеча поставки и низкой стоимости.

По итогам апреля 2020 года стоимость газа для КНР из Туркмении составила $227, из Узбекистана — $212, Казахстана — $194. Вместе с тем Туркмения остается крупнейшим поставщиком голубого топлива в Китай.

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