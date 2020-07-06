Москва, , 11:14 — REGNUM Мировая экономика рискует столкнуться с повсеместным исчезновением среднего класса, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 6 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова руководителя Европейского Центрального банка Кристин Лагард о том, что мировая экономика сильно изменится из-за пандемии коронавируса.

«Чем занимается Лагард? Она пытается объективные процессы, вызванные той самой политикой, которую она и проводила, изобразить следствием объективных факторов пандемии. То есть, выражаясь простым русским языком, она вешает лапшу на уши для того, чтобы свалить с больной головы на здоровую, — сказал Хазин. — Действительно пандемия ускорила негативные изменения, но только лишь ускорила. А что касается того, что будет, то надо понимать, что сейчас мировая экономика переживает структурный кризис, который приведёт к нескольким основным следствиям. Первое, существенное падение мирового ВВП в связи с невозможностью поддерживать спрос. И второе, если говорить о социальных последствиях, то это повсеместное исчезновение среднего класса».

Ему на смену, как полагает Хазин, придёт специфический класс «новые бедные».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Лагард сказала, что пандемия COVID-19 сильно изменит мировую экономику. В первую очередь, как полагает Лагард, изменения произойдут в промышленно-производственной сфере, а также в сферах труда и торговли.

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