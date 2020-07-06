Москва, 6 июля 2020, 11:14 — REGNUM Мировая экономика рискует столкнуться с повсеместным исчезновением среднего класса, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 6 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова руководителя Европейского Центрального банка Кристин Лагард о том, что мировая экономика сильно изменится из-за пандемии коронавируса.
Ему на смену, как полагает Хазин, придёт специфический класс «новые бедные».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Лагард сказала, что пандемия COVID-19 сильно изменит мировую экономику. В первую очередь, как полагает Лагард, изменения произойдут в промышленно-производственной сфере, а также в сферах труда и торговли.
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