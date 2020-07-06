Москва, , 11:14 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский, не выполняя Минские соглашения (МС), фактически ставит вопрос об отказе Украины от них и таким образом открывает путь к снятию санкций Евросоюза против России, заявил корреспонденту автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя заявление командующего украинскими ВМС о готовности воевать против России.

«Санкции были привязаны именно к Минским соглашениям. Если страны — участницы «Нормандской четверки» Германия, Франция и Россия признают невозможность выполнения Минских соглашений из-за позиции Украины, то следующим шагом может стать как раз пересмотр санкционных ограничений.

Единственным вариантом в таком сценарии для Украины остается военная провокация против России, то как это сделал Петр Порошенко в Керченском проливе осенью 2018 года», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, командующий украинскими ВМС контр-адмирал Алексей Неижпала заявил, что Военно-морские силы Украины готовы к полноценному военному конфликту с Россией.

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