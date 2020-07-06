Большой Камень, Приморский край, 6 июля 2020, 11:12 — REGNUM В Приморском крае на судостроительном комплексе «Звезда» началось строительство головного атомного ледокола проекта «Лидер». Мощнейшему в мире ледоколу дали имя «Россия», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
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Строительство ледокола планируют завершить в 2027 году.
«Без таких судов освоение Крайнего севера, арктических месторождений нефти и газа невозможно», — отметил губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Помимо основной стратегической задачи — обеспечения круглогодичной проводки флота по Северному морскому пути — ледокол «Россия» будет доставлять рыбу в регионы РФ и Европу.
Заказчиком ледокола является госкорпорация «Росатом». По решению президента РФ Владимира Путина судостроительный комплекс «Звезда» выбран единственным исполнителем данного контракта.
Как сообщало ИА REGNUM, первая в мире частная яхта-ледокол La Datcha спущена на воду. Судно было создано по заказу российского предпринимателя Олега Тинькова, проходящего лечение от лейкемии.