Лондон, , 11:04 — REGNUM Учреждения культуры и искусства Великобритания получат беспрецедентную помощь от государства на преодоление негативных последствий кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Всего на поддержку национальных театров, музеев, галерей, концертных площадок правительство Соединённого Королевства намерено направить £1,57 млрд ($1,96 млрд). Об этом сообщается на сайте британского правительства.

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Рассчитывать на гранты и кредиты от государства смогут тысячи организаций из различных секторов в сфере культуры и искусства.

«Эти средства, которые представляют собой крупнейшую в истории единовременную инвестицию в британскую культуру, станут спасательным кругом для жизненно важных организаций культуры по всей стране, сильно пострадавших от пандемии. Это поможет им оставаться на плаву», — говорится в сообщении.

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Добавим, что с начала пандемии в Великобритании было уволено более 350 тыс. человек, занятых в сфере развлечений и досуга.

Как сообщало ИА REGNUM, кинотеатры и музеи в Великобритании закрылись в конце марта на фоне эпидемии COVID-19. Свою работу они возобновили только 4 июля.

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