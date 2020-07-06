Москва, , 11:01 — REGNUM На самом деле официальные цифры бедности в России не совсем приемлемы для оценки. Основная причина — зарплаты в конверте, которые в прошлом году составили 13 трлн рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Однако официальные цифры, несомненно, показывают тенденцию. При этом в 2020 году динамика будет обратной, скажется рост безработицы и урезание зарплат.

Вместе с тем в ближайшие годы правительству, вероятно, удастся добиться успехов в борьбе с бедностью. Разворот к социальному государству — это новый тренд российской внутренней политики.

При этом поворот к социальной политике будет осуществляться вне зависимости от цен на нефть.

Суммарные резервы ЦБ РФ и Министерства финансов составляют примерно два годовых бюджета Российской Федерации», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.

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