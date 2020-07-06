Ростов, Ярославская область, , 11:00 — REGNUM В Ярославской области администрация Ростова Великого семь лет не возвращает долг по решению суда компании «Яртехстрой» за строительство дороги. Об этом рассказал глава регионального отделения ОНФ Игорь Ямщиков.

Дорога в Ростове Великом Ярославское отделение ОНФ

Контракт был подписан еще в 2008 году, накануне 1150-летия одного из древнейших городов России. Деньги на это были выделены из федерального бюджета. Работы не были завершены, средства вернулись в бюджет России. Между тем в 2013 году «Яртехстрой» окончательно выиграл арбитражный суд, который присудил вернуть 106,3 млн рублей подрядчику. После этого даже заговорили о банкротстве города, так как таких денег у Ростове Великого нет. Однако судебные приставы так и не смогли взыскать средства, попытка ареста муниципального имущества ни к чему не привела. За семь лет долг с учетом процентов почти удвоился и достиг 180 млн. Не найдя нигде поддержки, руководство компании обратилось в ОНФ.

«Вместе с руководством «Яртехстрой» выехали на место. Что увидели? Построенные частично дороги и коммуникации активно используются жителями. На непринятой дорожной сети устанавливаются дорожные знаки, делаются отводы к социальным объектам и вновь вводимым жилым домам, что является нарушением действующего законодательства. Поскольку дороги являются незавершёнными и не принятыми в эксплуатацию, сетевые организации не устанавливают у жилых домов освещение. То есть город и местная администрация активно и беззастенчиво пользуются тем, за что не заплатили. И платить, похоже, не собираются и не торопятся вот уж более 10 лет», — рассказал Игорь Ямщиков.

Региональное отделение ОНФ обратилось к председателю правительства области Дмитрию Степаненко и председателю облдумы Алексею Константинову с просьбой вмешаться в разрешение ситуации.

«Поддерживаем заявителя в его мнении, что данная ситуация наносит ущерб авторитету системе органов власти всех уровней, в корне противоречит требованиям президента России о поддержке предпринимательского сообщества, исполнению региональными и муниципальными служащими своих обязанностей», — написал Игорь Ямщиков.

Очевидно, что самому Ростову Великому не заплатить долг подрядчику. Так доходы городского поселения в 2019 году с учетом поступлений вышестоящих бюджетов составили около 180 млн рублей — столько же, сколько администрация должна «Яртехстрою».

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