Москва, , 10:59 — REGNUM Арбитраж Москвы 25 августа 2020 года планирует рассмотреть иск правительства Москвы и городского департамента имущества к филиалу иностранной компании «Нью Фарист Лимитед», зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Объектом спора стало здание на улице Кулакова, 20 (строение 1 литера Л) и нежилые помещения в нём. Истец требует признать постройку самовольной, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило 25 июня 2020 года. Ответчиком является компания NYU FARIST LIMITED. Третьими лицами в спор привлечены Управление Росреестра по Москве, комитет государственного строительного надзора, Госинспекция по недвижимости, ООО «Технопарк «Орбита».

Истец просил о наложении обеспечительных мер — запрете регистрировать сделки, связанные с отчуждением и переходом прав собственности на спорные объекты, но суд отклонил ходатайство из-за слабого обоснования требования.

В споре речь идут о здании «площадью 3570,3 кв. м с кадастровым номером 77:08:0008007:1028, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, стр.1Л», нежилом помещении площадью 3397,8 кв. м по тому же адресу и нежилом помещении площадью 177,6 кв. м с тем же адресом.

В ЕГРН под данным кадастровым номером оформлено здание кадастровой стоимостью 263 733 874,88 рубля, поставленное на кадастровый учёт в 2012 году. Объект введён в строй в 2005 году и построен из легкобетонных панелей.