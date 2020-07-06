Кызыл, , 10:47 — REGNUM Тува заняла последнее, 85-е место среди российских регионов в рейтинге по доходам населения. Более трети местных жителей, по данным РИА Новости, находятся за чертой бедности, а доля граждан, находящихся за чертой крайней бедности составила 6,6%. Власти региона объяснили это слабым промышленным развитием республики, а также методикой подсчёта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Так как у нас бюджет дотационный, структура доходов населения в первую очередь складывается из зарплаты бюджетников и социальных выплат — у нас очень много детей. Соответственно, доходы от предпринимательской деятельности небольшие», — отметила министр экономики Тувы Елена Каратаева.

Совокупные доходы населения Тувы за 2019 год составили около 64,2 млрд рублей. Из них 56% составили доходы от оплаты труда, 35% — социальные выплаты. Доходы от предпринимательской деятельности заняли третье место (8%).

Впрочем, реальные доходы жителей Тувы могут оказаться всё же несколько выше, учитывая процент занятых в сфере натурального хозяйства. Министр напомнила, что по методике доходы учитываются в рублёвом эквиваленте.

«У нас много крестьянско-фермерских хозяйств, по мелкому рогатому скоту у нас лидирующие позиции по Сибирскому федеральному округу. Но они учитываются как натуральные доходы», — отметила министр.

В числе мер по повышению доходов населения, в республике ведутся губернаторские проекты, в числе которых такие, как «Корова кормилица», «Кыштаг для молодой семьи» и другие. Эти меры позволили в 2019 году создать 139 новых хозяйств, обеспечить рост поголовья КРС на 2,9%, мелкого скота — на 12,3%.

Ситуацию с отставанием в промышленности призвана решить Индивидуальная программа социально-экономического развития, которая начала реализовываться в этом году.

«В рамках данной программы до 2024 года дополнительно будет создано 3823 новых рабочих мест, будут сняты транспортные ограничения, также реализация мероприятий программы позволит повысить доходы населения. Кроме того, в текущем году в целях поддержания доходов и занятости населения в регионе реализован ряд налоговых преференций в виде снижения налоговых ставок и отсрочки платежей», — заключила министр.

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