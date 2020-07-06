Москва, , 10:42 — REGNUM В России стало гораздо труднее рефинансировать ипотеку. При этом число желающих переоформить жилищный кредит в другом банке, напротив, существенно возросло. Об этом в интервью газете «Известия» сообщил директор федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

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По его словам, с начала 2020 года доля одобренных заявок на рефинансирование ипотеки упала в два раза — с 45% до 23%, а число тех, кто хотел бы изменить условия кредитования, но потерял такую возможность, увеличилось с 15 до 35%.

Хусаинов пояснил такую тенденцию тем, что банкам в условиях снижения ставки приходится более тщательно проверять платежеспособность клиентов, что и вызывает падение процента одобрения.

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«Кредитоспособность заемщиков, безусловно, ухудшилась так же, как и финансовая стабильность бизнеса, ведь предприниматели и компании не получили запланированной выручки, а многие понесли существенные потери», — пояснил руководитель направления по развитию ипотечного кредитования «Райффайзенбанка» Антон Красильников.

Он отметил, что масштабы последствий кризиса и его влияние на доходы физических лиц можно будет объективно оценить только осенью, поэтому пока кредитная организация «сохраняет консервативную кредитную политику».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в России в мае 2020 года средний размер ипотечных кредитов вырос на 2,9% и составил 2,47 млн рублей. Для сравнения: в апреле этот показатель составлял 2,40 млн рублей. Самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов в мае зафиксирован в Москве (5,08 млн рублей), Подмосковье (4,04 млн рублей) и Санкт-Петербурге (3,26 млн рублей).

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