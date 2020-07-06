Москва, 6 июля 2020, 10:42 — REGNUM Если только 40% представителей российского крупного и среднего бизнеса заявляют об ухудшении делового климата, то это очень оптимистичная статистика, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 6 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя результаты соответствующего опроса, проведённого Российским союзом промышленников и предпринимателей.
Кроме того, комментируя действия правительства России, направленные на восстановление экономики России, Делягин заметил:
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, результаты опроса, проведённого Российским союзом промышленников и предпринимателей, информацию о котором опубликовали «Известия», показали, что почти 40% представителей крупного и среднего бизнеса заявили об ухудшении состояния делового климата в июне 2020 года.
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