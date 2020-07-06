Москва, , 10:40 — REGNUM Правительству РФ необходимо проработать возможность увеличения госзакупок отечественного программного обеспечения (ПО). Такое поручение дал президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Также необходимо увеличить долю использования ПО органами госвласти и организациями с государственным участием и оказать поддержку в приобретении отечественного ПО предприятиями малого бизнеса.

Кроме того, Путин поручил проработать нормативно-правовую базу для обеспечения развития и конкурентоспособности организаций, занимающихся информационно-коммуникационными технологиями.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минкомсвязи считают, что при проведении госзакупок необходимо ввести преференции для производителей отечественного программного обеспечения (ПО).

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