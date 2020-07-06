Калининград, , 10:39 — REGNUM Калининградское предприятие «Автотор» корректирует производственный план сборки авто. Об этом сообщают в пресс-службе компании.

Новые планы производства будут основаны на прогнозируемом падении объёма выпуска автомобилей (в среднем на 40 — 50% за год). График работы предприятия будет рассчитываться на основе подтвержденных объемов заказа и поставок комплектующих.

«Самая главная задача на сегодняшний день — это сохранение коллектива, сохранение заработной платы сотрудникам и обеспечение расчетных показателей производительности на производстве», — заявили в пресс-службе автопредприятия.

Напомним, в январе текущего года с конвейера завода «Автотор» сошёл первый компактный кроссовер Kia Seltos, а уже в апреле началась сборка этого авто по полному циклу. В установку и наладку оборудования для изготовления нового кроссовера было вложено около 20 млн евро.

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