Москва, , 10:37 — REGNUM Жители России после стабилизации эпидемиологической обстановки и полного снятия карантинных мер, введенных из-за коронавируса, хотели бы зарабатывать в среднем 74 тыс. рублей в месяц. Об этом 6 июля сообщает RT со ссылкой на данные опроса, проведенного сервисом «Работа.ру».

При этом желаемая зарплата женщин оказалась ниже, чем у мужчин. В среднем мужчины хотели бы зарабатывать 86 тыс. рублей, а женщины — 61 тыс. рублей.

Согласно аналогичному опросу, который был проведен в январе 2020 года, в среднем мужчины хотели бы зарабатывать 103 тыс. рублей, женщины — 80 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным рекрутингового агентства Superjob.ru, около половины жителей России (49%) готовы пойти на уступки в ходе обсуждения размера заработной платы при трудоустройстве.

В среднем при трудоустройстве граждане согласны уменьшить будущую зарплату на 10%. Безработные охотнее соглашаются на меньшую сумму, чем те, кто ищет работу, не увольняясь с предыдущей — 52% против 43%.

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