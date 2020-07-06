Лондон, , 10:33 — REGNUM Основное экономическое бремя пандемии коронавирусной инфекции ляжет на плечи так называемого поколения Z — молодых людей в возрасте от 10 до 25 лет. К такому выводу пришли обозреватели Bloomberg Эмили Кадман и Сибилла Гросс в вышедшей 5 июля статье.

Они обращают внимание, что представители этого поколения, которому относят всех, кто родился в период с 1995 по 2010 года — возможны и другие временные рамки, — и так оказались под ударом со стороны мирового финансового кризиса 2008 года.

Теперь же им придется принять на себя удар пандемии коронавирусной инфекции. Несмотря на меры правительств по оказанию финансовой помощи, это уже ощущается. В частности, в Австралии произошел рост числа безработных в возрастной группе 15−24 лет на 16,1% по сравнению с теми, кто старше 25 лет, где безработица выросла на 5,5%.

В свою очередь, по данным аналитического центра Resolution Foundation, меры по борьбе с пандемией ударили по молодым работникам и в Великобритании, где треть молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет лишились работы или были отправлены в неоплачиваемые отпуска, тогда как в возрастной группе от 35 до 44 лет этот показатель составил лишь 15%.

По мнению экспертов, настолько значительное уменьшение рабочих мест связано с недавним финансовым кризисом, когда многие должности начального уровня были сокращены и так и не были восстановлены.