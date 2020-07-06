Магас, , 10:22 — REGNUM Уровень доходов населения на Северном Кавказе не один десяток лет является самым низким в России. Вот и в очередном исследовании, сделанном на основании данных Росстата по итогам 2019 года, в число субъектов с крайне низкими доходами населения вошли четыре региона округа, пишет РИА Новости.

Так, доля населения, которая находится за чертой крайней бедности, в Ингушетии составила 4,8%, в Кабардино-Балкарии и Чечне — 3,4%, в Карачаево-Черкесии — 3,3%. Хуже ситуация только в Туве, где за чертой бедности оказались 6,6% населения.

Для справедливости стоит отметить, что почти такие же результаты по численности крайне бедных отмечены в Алтайском крае — 4,2%, в Забайкальском крае и в Якутии — по 3,3% и в Еврейской АО — 3,2%.

Ниже среднероссийского показателя число крайне бедных в двух субъектах СКФО: Ставропольском крае — 1,8% и в Северной Осетии — 1,6%. В Дагестане численность крайне бедного населения составляет 2,2%.

Отметим, что в число крайне бедных попадают лица, чьи доходы составляют менее половины от величины прожиточного минимума. В РФ имеют такие доходы 1,9% населения.