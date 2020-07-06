Москва, , 10:22 — REGNUM Чартерные программы в Бурятию на озеро Байкал по возможности нужно сделать круглогодичными. Об этом заявила глава ведомства Зарина Догузова, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Заместитель генерального директора TUI Россия Александр Сирченко заявил, что чартерная программа, заявленная до сентября, будет продлена и на осенний период, а далее — на зимний.

В столицу Бурятии Улан-Удэ 5 июля прибыл первый чартерный рейс, организованный TUI Россия при поддержке Ростуризма. Отели в республике на июль и август загружены более чем на 80%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Федеральном агентстве по туризму считают возможным продлить курортный сезон в России до конца октября.

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