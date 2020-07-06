Москва, 6 июля 2020, 10:21 — REGNUM В России необходим перезапуск реального сектора, считает экономист, председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Об этом он заявил 6 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что порядка 40% представителей среднего и крупного предпринимательства РФ высказались об ухудшении состояния делового климата в июне 2020 года.
Как подчеркнул Крупнов, никакой инерционный сценарий не даст позитивных результатов, и сама собой экономика не восстановится.
Напомним, что ранее «Известия» со ссылкой на результаты опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) сообщили, что почти 40% представителей крупного и среднего бизнеса заявили об ухудшении состояния делового климата в июне 2020 года.