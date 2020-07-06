Москва, , 10:21 — REGNUM В России необходим перезапуск реального сектора, считает экономист, председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Об этом он заявил 6 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что порядка 40% представителей среднего и крупного предпринимательства РФ высказались об ухудшении состояния делового климата в июне 2020 года.

«Во-первых, поражает столь маленький показатель — 40%, а во-вторых, абсолютная неопределённость для реальной экономики. По всем параметрам. И со стороны участия государства, и со стороны спроса, и со стороны мировых рынков. Поэтому по большому счёту климата просто нет. Он просто закончился. Требуется перезапуск вообще всего реального сектора, — сказал Крупнов. — Без форсированной реиндустриализации это сделать невозможно. Никакими примочками, временными мерами поддержки эти вопросы не решить. Правительство РФ пока на самом деле таит свой стратегический план. Может быть, он и есть, но пока не видно никаких предпосылок. То есть правительство исходит из того, что сейчас чуть-чуть поработаем, всё восстановится, и жизнь вернётся в свою колею. Но это не соответствует реальности и сложности ситуации».

Как подчеркнул Крупнов, никакой инерционный сценарий не даст позитивных результатов, и сама собой экономика не восстановится.

Напомним, что ранее «Известия» со ссылкой на результаты опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) сообщили, что почти 40% представителей крупного и среднего бизнеса заявили об ухудшении состояния делового климата в июне 2020 года.