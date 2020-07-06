Ростов-на-Дону, , 10:18 — REGNUM В Ростове-на-Дону возобновили работу платные парковки. Более трёх месяцев с автомобилистов плата за стоянку не взималась. Инвестор пошёл навстречу водителям в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, передаёт ИА REGNUM.

«С 6 июля возобновляет работу система платного парковочного пространства. С 30 марта по 3 июля оплата за парковку в центре города не взималась. <…> Во избежание получения штрафа в размере 1500 рублей просим вас своевременно оплачивать парковку в центре города», — говорится в сообщении ООО «Ростовское парковочное пространство».

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ИА REGNUM напоминает, что платное парковочное пространство в Ростове-на-Дону было организовано в сентябре 2016 года. Стоимость парковки — 35 рублей за час стоянки в будни с 8:00 до 20:00. Всего в городе-миллионнике создано свыше 6,5 тыс. мест для автовладельцев.

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