Чебоксары, , 10:15 — REGNUM В Чувашии в рамках исполнения федеральных законов к 2025 году планируется реорганизовать 19 МУПов и ликвидировать десять унитарных предприятий в муниципалитетах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 6 июля, заявил на планёрке в правительстве вице-премьер — министр экономики Иван Моторин.

По его словам, на территории Чувашии зарегистрировано 68 унитарных предприятий республиканской и муниципальной собственности, в том числе семь ГУПов, из них два — на различных стадиях ликвидации. Что касается МУПов, то их в Чувашии — 61, в том числе десять находятся в той или иной стадии ликвидации. МУПов нет только в трёх районах — Канашском, Комсомольском и Шемуршинском.

«По представленным администрациями муниципальных районов и городских округов данным, планируется изменение организационно-правовой формы 19 МУПов, ликвидация десяти предприятий, сохранение в форме унитарных предприятий 22 организаций. В отношении 10 предприятий муниципальными образованиями осуществляется работа по определению выбора способа дальнейшего их функционирования», — сказал Иван Моторин.

Что касается сохранения организаций в форме унитарных предприятий, то речь идёт, прежде всего, об организациях в сфере ЖКХ. Десять муниципальных организаций ликвидировать планируется в 2020—2021 годах — о каких именно МУПах идёт речь, не уточняется.

Министр экономического развития также акцентировал внимание на том, что в республике «имеется случай создания после 1 января 2020 года унитарного предприятия — администрацией г. Шумерля на основании постановления от 25 февраля 2020 года № 180 создано муниципальное унитарное предприятие «Чистая вода», дата регистрации в ЕГРЮЛ 4 марта 2020 года».

Врио главы Чувашии Олег Николаев напомнил об ответственности и взвешенности принятия решений в части оптимизации и реорганизации унитарных предприятий.

«Мы должны понимать, что если принимаем решение, то берём на себя ответственность за функционирование данных мероприятий», — подчеркнул Олег Николаев.

Напомним, в декабре 2019 года были внесены изменения в федеральные законы «О защите конкуренции» и «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». В новых редакциях с января 2020 года не допускается создание, в том числе путём реорганизации, унитарных предприятий или изменение видов их деятельности. Ранее созданные унитарные предприятия, которые функционируют на конкурентных товарных рынках, подлежат ликвидации или реорганизации по решению учредителя до 1 января 2025 года.