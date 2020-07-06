Оренбург, , 10:04 — REGNUM В Орске Оренбургской области жители дома по ул. Чекасина, где произошло обрушение потолочного перекрытия, получат денежные средства на приобретение нового жилья. Решение принято 6 июля на заседании областного правительства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Владельцам квартир в аварийном доме выделят из резервного фонда 9 млн 444 тыс. рублей. Глава региона Денис Паслер поручил городской администрация помочь людям выбрать себе новое жильё и оформить необходимые документы.

Напомним, в конце 2019 года в многоквартирном доме № 54 по ул. Чекасина в Орске обрушились балки чердачного помещения. После обрушения в муниципалитете установили зону ЧС локального характера.

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