Москва, , 10:02 — REGNUM Министерство финансов России предложило расширить возможности льготной ипотеки для многодетных семей, сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующие поправки ведомства.

«Минфин готовит поправки в законопроект «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)», — пишет издание.

Поправки содержат новые льготы, на которые смогут претендовать многодетные семьи при использовании инструмента ипотечных субсидий, говорится в материале издания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поручил увеличить максимальную сумму льготного ипотечного кредита под 6,5% с 8 млн до 12 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и с 3 млн до 6 млн рублей в других регионах. Правительство РФ 29 июня внесло соответствующие изменения в правила выдачи льготной ипотеки.

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