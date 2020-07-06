Токио, , 10:04 — REGNUM В июне 2020 года продажи новых легковых авто (без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см.) составили 182 128 экземпляров, снизившись на 26,6% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Японская ассоциация автодилеров (JADA).

По данным Японской JADA, всего с января по июнь нынешнего года японские автолюбители приобрели 1 198 424 легковых авто — на 19,9% меньше, чем год назад.

Лидером продаж на авторынке Японии в прошлом месяце стал бренд Toyota. Машины данной компании приобрели 89 113 покупателей, что на 22,5% меньше прошлогоднего уровня продаж.

На втором месте в марочном рейтинге разместились автомобили марки Honda. Их в отчётный период было продано 24 678 экземпляров, что на 30,4% меньше, чем год назад. На третьем месте — Nissan (16 316 ед. — на 40,3%).

Напомним, в мае текущего года японские дилеры продали 123 781 новый легковой автомобиль (без учета мини-каров с объемом мотора до 660 куб. см.). Это на 41,8% меньше, чем в мае прошлого года.

Читайте также: Эффект коронавируса: в Японии на 40% упали цены на авто с пробегом