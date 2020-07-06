Москва, , 09:51 — REGNUM Цены на пакетные туры на курорты России летом 2020 года практически остались на уровне прошлого года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Стоимость недельных туры в Крым, Анапу и Сочи выросла незначительно в пределах 1−2%. Самый дешевый недельный пакетный тур на юг России в начале июля стоит 23 тыс. рублей.

Тур в Сочи на двух человек с авиаперелетом из Москвы стоит 28 тыс. 900 руб., это почти на 30% ниже, чем во второй половине июля 2018 г. (40 тыс. 723 руб.). В Крым цена тура ниже на 10%, чем в июле 2018 года. Туры в Анапу остались на уровне июля 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Ростуризм выделит средства на помощь небольшим отелям для того, чтобы они смогли выполнить требования Роспотребнадзора.

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