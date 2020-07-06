Вашингтон, , 09:58 — REGNUM Новые меры, направленные на соблюдение крупными американскими компаниями антимонопольного законодательства, намерены принять в Евросоюзе. Об этом заявила заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Маргрете Вестагер, сообщает газета The Wall Street Journal.

Речь идёт о таких компаниях, как Google, Amazon и Facebook. В ЕС также хотят гарантировать полную выплату такими компаниями налогов.

Замглавы ЕК подчеркнула, что работа названных корпораций в ЕС должна регулироваться более жёстко. Необходимо решить целый комплекс вопросов, не ограничиваясь одним законодательным актом, отметила Вестагер, отвечающая в ЕК за вопросы конкуренции и развития цифровой экономики.

Представитель ЕС заявила также, что законы о конкуренции должны тщательно соблюдаться, и в этой сфере нужны новые нормы. Крупные американские корпорации должны нести ответственность за размещение на принадлежащих им интернет-ресурсах запрещённой информации.

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