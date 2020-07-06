Сеул, , 09:56 — REGNUM 6 июля южнокорейский оператор мобильной связи SK Telecom приступил к отключению услуги связи второго поколения 2G, которая была впервые коммерциализирована в 1996 году. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, компания постепенно начнёт отключение базовых станций.

Известно, что на 13 июля запланировано отключение станций в Кванджу, Тэгу, Тэджоне, Пусане и Ульсане, 20 июля — в провинции Кёнгидо и городе Инчхоне, а 27 июля — в Сеуле.

По состоянию на апрель 2020 года компания SK Telecom насчитывала 392 641 абонента сети 2G.

Известно, что ранее SK Telecom столкнулась с недовольством абонентов в связи с прекращением оказания услуг 2G.