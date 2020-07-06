Париж, , 09:39 — REGNUM Во Франции компания Mercedes-Benz закрывает завод по сборке компактных автомобилей Smart. Об этом сообщает телеканал France3.

Данное решение было принято в рамках стратегии по перераспределению производственных мощностей и сокращению расходов немецкого бренда. Другой причиной закрытия предприятия стала вспышка пандемии нового коронавируса, которая повлекла за собой снижение покупательского спроса.

В компании намерены освободившиеся средства направить на развитие линейки машин с электрическими моторами. Пока Smart производят на заводе в немецкой коммуне Хамбаха. Как долго это будет происходить — неизвестно.

Стоит отметить, что представители Mercedes-Benz ранее заявляли о намерении разместить на заводе во Франции, где изготавливался Smart, производство новой электрической модели серии EQ. Теперь же, в связи с его закрытием, производство могут перенести на один из трех заводов — в Бремене, Раштатте или Зиндельфингене.

Ранее компания Mercedes-Benz начала в России продажи новой модели GLB, собранной на платформе от Mercedes-Benz A-Class.Тем не менее по габаритам GLB уступает GLC.

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