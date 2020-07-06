Магадан, Магаданская область, , 09:29 — REGNUM В Магадане строители корпуса онкологического диспансера областной больницы не получают заработную плату.

Читайте также: Более 400 исков о задержке зарплаты подали в мурманский суд

Строители намерены обратиться в трудовую инспекцию Магаданской области.

Так, один из рабочих, кровельщик Алижан Закиров, по его словам за последние три месяца получил всего 45 тыс. рублей.

«Я приехал 2 апреля. Начал работать. Сначала 2 недели всё шло нормально. Потом перестали давать суточные. Половина людей начали бастовать, вся стройка начала бастовать. Работали 2−3 дня в неделю. Нам обещали, что всё выровняется. Мы продолжали работать. То есть оно так шло, шло. Потом начались задержки по зарплате. Потом люди начали уходить с работы. И так мы уже за 3 месяца получили 45 тыс. рублей. Пайковые периодически выдаются. Вот так и происходит. У нас подрядчик фирма «Аист», — цитируют рабочего «Вести-Магадан».

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманске с начала 2020 года прокуроры подали в суд 405 исков в связи с задолженностью по заработной плате.