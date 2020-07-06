Пекин, , 09:25 — REGNUM Китайская компания BAIC представила рестайлинговый внедорожник Beijing BJ80. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

Стоит отметить, что внедорожник Beijing BJ80 — это бюджетный аналог Mercedes-Benz Gelandewagen.

В обновленном внедорожнике поменялась моторная гамма. Модель получила новый шестицилиндровый турбомотор на 3,0 л мощностью 280 «лошадей». Агрегатируется он с 8-скоростным гидромеханическим АКПП. Кроме того, в оснащение входит полноприводная система с блокировкой дифференциалов и понижающей передачей, которая появилась уже в начальной версии модели.

В экстерьере заметных изменений не произошло. У Beijing BJ80 появились увеличенные расширители колесных арок. В цветовой гамме кузова появились два новых оттенка. Кроме того, модель обзавелась новыми колесными дисками на 20 дюймов.

Стоимость обновленного внедорожника на авторынке Китая составляет от 350 000 юаней (от 3,5 млн. рублей).

Напомним, в конце апреля 2020 года компания BAIC представила в онлайн-режиме кроссовер Beijing X7.

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