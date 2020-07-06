Сеул, , 09:30 — REGNUM Цены на бензин в Южной Корее продолжают расти на протяжении шести недель подряд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на сервис Opinet Корейской национальной нефтяной компании.

Согласно опубликованным данным, за неделю стоимость бензина в стране выросла на 9,1 вон (~$0,0076), до 1355,4 вон (~$1,13) за литр.

Известно, что самые высокие цены на топливо были зафиксированы в Сеуле, где литр бензина стоит 1448,3 вон (~$1,21), а самые низкие — в Тэгу (1333,3 вон, ~$1,11).

Кроме того, стоимость дизельного топлива увеличилась на 8,7 вон (~$0,0073), до 1158,4 вон (~$0,96) за литр.

Эксперты предполагают, что не смотря на небольшое снижение международных цен на нефть рост цен на топливо в Южной Корее будет наблюдаться и на следующей неделе.