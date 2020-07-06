Элиста, , 09:18 — REGNUM Жители Калмыкии, имеющие детей в возрасте от восьми до восемнадцати лет и являющиеся получателями государственного ежемесячного пособия на ребенка, получили единовременную денежную выплату в размере 5 тыс. рублей. Об этом сообщает министерство социального развития, труда и занятости Калмыкии.

В министерстве подчеркнули, что единовременные выплаты получили все семьи данной категории. Всего на денежные выплаты в пользу 12 791 ребенка было направлено 64 млн рублей.

Семьи с детьми получили выплаты в рамках дополнительной поддержки в период распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующий указ глава региона Бату Хасиков подписал 29 мая 2020 года.

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