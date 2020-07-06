Лубумбаши, Конго, , 09:15 — REGNUM Министр горнодобывающей промышленности Демократической Республики Конго Вилли Китобо Самсони намерен провести переговоры с руководителями горнодобывающих компаний для согласования отмены ограничения доступа рабочих на шахты, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление Самсони в Лубумбаши 5 июля.

По информации репортеров агентства, в июне группы гражданского общества потребовали отменить обязательные меры по ограничению доступа работников на рудники, введенные компаниями по добыче меди и кобальта для предотвращения распространения коронавируса.

Самсони заявил журналистам, что он будет добиваться отмены ограничений, принимая во внимание индивидуальные потребности работников.

Все горнодобывающие компании должны найти «соответствующие решения, чтобы защитить как экономику, так и работников, которые находились в отдалении от своих семей в течение длительного времени», — сказал Самсони.

Выступая в самом сердце медного пояса ДР Конго, Самсони также коснулся трудностей, с которыми столкнулся горнодобывающий сектор страны из-за пандемии. По его словам, добыча полезных ископаемых составляет основу экономики ДР Конго, генерируя 32% ВВП и 95% экспортных доходов по состоянию на 2018 год.

«Коронавирус нанес серьезный удар по горнодобывающей деятельности, вызвав невозможность вывоза капитала, прекращение импорта продукции для промышленности, резким падением цен на металлы на мировых рынках в марте», — сказал он.