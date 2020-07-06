Берлин, , 09:02 — REGNUM Около пятой части всех немецких компаний опасается за свое выживание на фоне коронавирусной инфекции, сообщает со ссылкой на данные Института экономических исследований (IFO) Reuters.

«В ближайшие месяцы мы можем стать свидетелями волны банкротств», — заявил исследователь Штефан Зауэр.

По оценкам института, в наиболее сложной ситуации могут оказаться туристический и гостиничный бизнес, а также рестораны.

Напомним, немецкие экономисты обращают внимание на то, что от нанесенного немецкого бизнесу удара Германия сможет восстановиться не раньше 2021 года. Так, по данным Федерального объединения торгово-промышленных палат ФРГ, 77% фирм ожидают снижения товарооборота, лишь 17% компаний вернулись к уровню, на котором находились до введения жестких мер по борьбе с коронавирусом.