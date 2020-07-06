Берлин, 6 июля 2020, 09:02 — REGNUM Около пятой части всех немецких компаний опасается за свое выживание на фоне коронавирусной инфекции, сообщает со ссылкой на данные Института экономических исследований (IFO) Reuters.
По оценкам института, в наиболее сложной ситуации могут оказаться туристический и гостиничный бизнес, а также рестораны.
Напомним, немецкие экономисты обращают внимание на то, что от нанесенного немецкого бизнесу удара Германия сможет восстановиться не раньше 2021 года. Так, по данным Федерального объединения торгово-промышленных палат ФРГ, 77% фирм ожидают снижения товарооборота, лишь 17% компаний вернулись к уровню, на котором находились до введения жестких мер по борьбе с коронавирусом.