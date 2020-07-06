Хабаровск, , 09:19 — REGNUM В Хабаровском крае инвесторы приступили к реализации финального этапа строительства современного деревообрабатывающего комплекса — они получили финансовую поддержку в 47 млн рублей, общая стоимость работ составит порядка 100 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Для реализации третьего этапа от Российского фонд развития промышленности выделено ООО «Восточная торговая компания» финансирование, вторую часть добавит сама компания. Это даёт возможность предприятию увеличить ассортимент, выпускать высококачественную продукцию деревообработки собственного производства, отвечающую международным стандартам качества.

К концу 2020 года планируется открыть новые линии по производству одноразовой биоразлагаемой посуды, шпона лущеного, топливных брикетов «пини-кей». Благодаря объединению 17 компаний, которые обеспечивают заготовку, вывоз, переработку и продажу лесоматериалов, удаётся значительно минимизировать производство.

Как сообщало ИА REGNUM, проект создания комплексного деревообрабатывающего предприятия в Хабаровском крае включает три этапа, работа ведётся в Советской Гавани и в районе им. Лазо. Завершением второго этапа стал запуск производства фанеры в посёлке Хор. За время реализации проекта предприятие наладило выпуск более 150 тыс. куб. м пиломатериалов в год разного ассортимента и порядка 20 тыс. тонн пеллетов и древесного угля.