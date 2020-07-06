Москва, , 08:54 — REGNUM Жителям России могут разрешить использовать водительские права вместо паспорта для получения ряда банковских услуг. Об этом 6 июля сообщают «Известия» со ссылкой на Центробанк РФ.

По данным издания, соответствующий законопроект разрабатывает Министерство экономического развития совместно с Росфинмониторингом и Центробанком.

Так, по водительскому удостоверению в частности могут разрешить обмен валюты и перевод без открытия счета.

Как сообщало ИА REGNUM, в России банки начали денежные переводы от юридических лиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП). Бесплатно можно переводить до 100 тыс. рублей в месяц.

Ранее через СБП были доступны переводы между счетами граждан в разных банках, отправка денег на брокерский счет или оплата товаров и услуг в некоторых магазинах.

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