Ульяновск, , 08:56 — REGNUM Автопредприятие «Исузу Рус» в Ульяновске собрало 35-тысячное шасси Isuzu с момента начала производства в июле 2006 года. Об этом сообщает пресс-служба японской компании.

Юбилейной моделью стала Isuzu Forward 12.0 Air Suspension.

Японское предприятие находится на территории Ульяновского автозавода. Мощности «Исузу Рус» достаточно, чтобы производить всю модельную линейку грузовых шасси Isuzu, в которую входят: малотоннажные, среднетоннажные и тяжелые «тележки» бренда. Общая мощность автозавода — 5000 единиц в год.

Напомним, два года назад Isuzu заключила специнвестконтракт с Минпромторгом России и Ульяновской областью. Он направлен на создание нового совместного продукта в сегменте среднетоннажных грузовиков, а также на то, чтобы экспортировать его через дилерскую сеть Isuzu за границу.

Стоит отметить, что размер инвестиций в проект превысит 6 млрд рублей. Из них 1,3 млрд пойдут на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

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