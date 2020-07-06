Сеул, , 08:53 — REGNUM Во втором квартале 2020 года внутренними и международными авиалиниями Южной Кореи воспользовались 5,57 млн человек, что на 76,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейской ассоциации гражданской авиации (KCA).

Согласно опубликованным данным, наибольшее сокращение пассажиропотока зафиксировала авиакомпания Korean Air (-84,9%), за ней следуют Asiana Airlines (-77,7%), Jeju Air (-71,6%), Jin Air (-71,5%), Air Busan (-63,1%), T’Way Airlines (-57,9%)

Известно, что во втором квартале текущего года международными авиалиниями воспользовались 328 348 человек, что на 97,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А внутренними авиалиниями — 5,24 млн человек, что на 47,8% меньше, чем во втором квартале прошлого года.